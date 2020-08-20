Рябков оценил инициативу США по восстановлению санкций СБ ООН по Ирану
- РИА Новости
Рябков отметил, что «после того, как США вышли из СВПД, они полностью утратили какие бы то ни было права в рамках этого документа».
«Они не имеют никаких ни правовых, ни политических, как мы считаем, оснований для того, чтобы задействовать положения (резолюции СБ ООН) 2231 против Ирана», — цитирует РИА Новости дипломата.
Он заявил, что это абсурд.
«Мы осуждаем эти действия США», — добавил Рябков.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены восстановить все санкции ООН в отношении Ирана.