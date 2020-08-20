Рябков оценил инициативу США по восстановлению санкций СБ ООН по Ирану

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков прокомментировал намерения США восстановить СБ ООН против Ирана.
Рябков оценил инициативу США по восстановлению санкций СБ ООН по Ирану
  • РИА Новости

Рябков отметил, что «после того, как США вышли из СВПД, они полностью утратили какие бы то ни было права в рамках этого документа».

«Они не имеют никаких ни правовых, ни политических, как мы считаем, оснований для того, чтобы задействовать положения (резолюции СБ ООН) 2231 против Ирана», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он заявил, что это абсурд.

«Мы осуждаем эти действия США», — добавил Рябков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены восстановить все санкции ООН в отношении Ирана.

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