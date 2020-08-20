Рябков оценил инициативу США по восстановлению санкций СБ ООН по Ирану

Замглавы российского МИД Сергей Рябков прокомментировал намерения США восстановить СБ ООН против Ирана.

Рябков отметил, что «после того, как США вышли из СВПД, они полностью утратили какие бы то ни было права в рамках этого документа».

«Они не имеют никаких ни правовых, ни политических, как мы считаем, оснований для того, чтобы задействовать положения (резолюции СБ ООН) 2231 против Ирана», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он заявил, что это абсурд.

«Мы осуждаем эти действия США», — добавил Рябков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены восстановить все санкции ООН в отношении Ирана.