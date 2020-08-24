Биохимик оценил заявление врачей из Германии об отравлении Навального

Заведующий кафедрой биохимии Санкт-Петербургской ГМА имени И.И. Мечникова Владимир Дадали рассказал RT о действии веществ группы ингибиторов холинэстеразы, одним из которых, по заявлению врачей германской клиники «Шарите», был отравлен Алексей Навальный.

Дадали рассказал, что вещества этой группы применяются в разных целях, в том числе во врачебной практике.

«Ингибиторы холинэстеразы бывают разными. Есть отравляющие вещества, например зарин, после такого отравления уже нет никаких разговоров... Есть ингибиторы, которыми уничтожают насекомых, тараканов. Есть лекарственный препарат фосфакол, он применяется в глазной практике, тоже ингибитор холинэстеразы, только более слабый... Есть ещё препарат прозерин, это тоже ингибитор холинэстеразы», — объяснил специалист.

При этом он подчеркнул, что лекарственные препараты данной группы могут стать причиной отравления в случае передозировки.

«Названные лекарства влияют на передачу нервного импульса, но в очень малых дозах, а в больших дозах они являются смертельными ядами», — рассказал Дадали.

Специалист добавил, что в человеческом организме холинэстераза участвует в работе нервной системы.

«Фермент холинэстеразы отвечает за передачу нервного импульса, передатчиком является ацетилхолин, он должен образоваться в нервных контактах, а потом холинэстераза разрушается. К тому же есть рецепторы и ингибиторы, которые блокируют рецепторы холинэстеразы: белки, которые воспринимают его сигнал», — заключил специалист.

Ранее германская клиника «Шарите» заявила, что результаты обследования Навального указывают на отравление веществом группы ингибиторов холинэстеразы.

Специалисты при этом отметили, что конкретное вещество ещё не известно и в настоящее время проводятся исследования.

20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствия.

Навального госпитализировали в Омске. Основным «рабочим диагнозом» медработники называли нарушение обмена веществ.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.