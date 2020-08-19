В Совбезе объяснили охрану судна «Академик Черский» кораблями ВМФ

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В Совбезе России рассказали, что российские трубоукладочные суда, которые строят «Северный поток — 2», охранялись кораблями ВМФ, чтобы не было провокаций со стороны других стран.
В Совбезе объяснили охрану судна «Академик Черский» кораблями ВМФ
  • © Газпром флот

Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

«В рамках строительства газопровода «Северный поток — 2» корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский» и судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко» из Владивостока в Калининград», — сказал он в беседе с «Интерфаксом».

Такая мера была обусловлена «рисками провокационных действий со стороны отдельных государств», пояснил он.

1 мая «Академик Черский», способное достроить «Северный поток — 2», подошёл к месту укладки.

В июле компания Nord Stream 2 AG получила разрешение от Дании достроить трубопровод в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

Как заявил арендатор якорной баржи «Фортуна», которая могла быть использована в реализации проекта, он не намерен участвовать в проекте.

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