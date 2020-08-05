Способную достроить «Северный поток — 2» баржу не предоставят проекту

Арендатор трубоукладочной якорной баржи «Фортуна», которая могла быть использована для завершения постройки «Северного потока — 2», заявил РБК, что не намерен участвовать в проекте.

По словам представителя арендатора «Фортуны» «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), компания «не намерена предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки российского экспортного газопровода «Северный поток — 2», ставшего мишенью американских санкций».

Там добавили, что не являются собственником баржи, а арендуют её «по договору бербоут-чартера для использования в других проектах».

Ранее сообщалось, что судно «Фортуна» вошло в территориальные воды Дании, где расположен недостроенный участок газопровода.

В июле Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства (DEA) достроить «Северный поток — 2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.