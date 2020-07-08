Способная достроить «Северный поток — 2» баржа вошла в воды Дании

Баржа-трубоукладчик «Фортуна», которая может достроить «Северный поток — 2», вошла в территориальные воды Дании, где расположен недостроенный участок газопровода.

Как отмечает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, как сообщает oilcapital.ru, напомнил, что Дания разрешила использовать суда с якорным позиционированием, а эта система используется на «Фортуне».

«Фортуна» была во флотилии судов, которые использовались при строительстве «Северного потока — 2». Данное судно обладает возможность прокладывать трубы необходимого диаметра, и оно это уже делало, но «Фортуна» с якорным позиционированием», — сказал он.

По его словам, «Фортуна» идёт гораздо медленнее, ей понадобится больше времени для завершения «Северного потока — 2».

Ранее, как сообщалось, Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства (DEA) достроить «Северный поток — 2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

В конце июня министр энергетики России Александр Новак в интервью Handelsblatt оценил уровень завершённости «Северного потока — 2».