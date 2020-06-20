Новак оценил уровень завершённости «Северного потока — 2»

Министр энергетики России Александр Новак в интервью Handelsblatt оценил уровень завершённости «Северного потока — 2».

По его словам, «Северный поток — 2» уже завершили «с точки зрения инвестиционной и экономической деятельности».

«Проект «Северный поток — 2» уже завершён с точки зрения инвестиционной и экономической деятельности. Все возможные технические средства используются исключительно для физического завершения строительных работ», — сказал он.

Ранее издание Die Welt рассказало о том, как российская компания «Газпром» нашла способ обойти санкции США и достроить газопровод «Северный поток — 2».