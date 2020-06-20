СМИ: «Газпром» нашёл способ достроить «Северный поток — 2»

Издание Die Welt рассказало, как российская компания «Газпром» нашла способ обойти санкции США и достроить газопровод «Северный поток — 2».

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на издание, речь идёт о судне-трубоукладчике «Академик Черский», способном достроить газопровод.

Отмечается, что корабль, принадлежавший «Газпрому», был переведён в собственность действующего в России фонда STIF. Данный шаг позволяет госкорпорации достроить газопровод до конца, не подпав под действие американских ограничений.

По мнению издания, у властей США не осталось способов повлиять на ситуацию со строительством газопровода.

Ранее член британского парламента Дэниел Кавчински заявил, что Германия «предала Европу», сотрудничая с Россией и поддерживая строительство газопровода «Северный поток — 2».