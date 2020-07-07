Способное достроить «Северный поток — 2» судно покинуло порт

Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая может быть использована для завершения постройки «Северного потока — 2», вышла из немецкого порта Мукран.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные порталов Marine Traffic и My Ship Tracking.

Отмечается, что судно покинуло базу, где хранятся трубы для строительства газопровода, и взяло курс на юго-восток.

Как сообщалось, Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства (DEA) достроить «Северный поток — 2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

В начале июля бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении проекта «Северный поток — 2».

Ранее появилась информация о том, что дополнительные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» включены в проект бюджета национальной обороны США.