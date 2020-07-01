Шрёдер прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении проекта «Северный поток — 2».

Как пишет газета Handelsblatt, Шрёдер высказал свою позицию в заявлении для открытого слушания экономического комитета бундестага, запланированного на среду, 1 июля.

«Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую... За каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности», — заявил Шрёдер.

Он отметил, что проект закона, который в настоящее время обсуждается в конгрессе США, является «неоправданным нападением на европейскую экономику и недопустимым вмешательством в суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы».

Ранее появилась информация о том, что дополнительные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» включены в проект бюджета национальной обороны США.

Также министр энергетики России Александр Новак прокомментировал возможные санкции против «Северного потока — 2».