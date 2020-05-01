Способное достроить «Северный поток — 2» судно подошло к месту укладки
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Отмечается, что судно находится в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море, по дну которого проходит недостроенный «Северный поток — 2».
Судно находится в пути уже 76 дней.
Ранее «Академик Черский» сообщал, что взял курс на Калининград.
10 февраля сообщалось, что судно-трубоукладчик покинуло порт Находка и направилось в Сингапур.