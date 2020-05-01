Способное достроить «Северный поток — 2» судно подошло к месту укладки

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», приближается к датскому острову Борнхольм.
Способное достроить «Северный поток — 2» судно подошло к месту укладки
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Отмечается, что судно находится в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море, по дну которого проходит недостроенный «Северный поток — 2».

Судно находится в пути уже 76 дней.

Ранее «Академик Черский» сообщал, что взял курс на Калининград.

10 февраля сообщалось, что судно-трубоукладчик покинуло порт Находка и направилось в Сингапур.

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