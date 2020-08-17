МИД Китая поддержал предложение Путина о саммите СБ ООН по Ирану
- Reuters
«Китай приветствует инициативу президента Путина о проведении видеосаммита по иранской ядерной проблеме и высоко ценит усилия России по снижению напряжённости вокруг иранской ядерной проблемы и укреплению региональной безопасности», — приводит его слова пресс-служба МИД КНР.
Лицзянь также заверил, что Китай соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий, привержен стабильности на Ближнем Востоке и намерен продолжать сотрудничество со всеми сторонами для урегулирования иранской ядерной проблемы.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарём США Майком Помпео онлайн-саммит по Ирану.
14 августа Путин предложил срочно созвать онлайн-саммит по иранской ядерной сделке, а также разработать механизмы безопасности в зоне Персидского залива.
Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли поддержит идею Путина.