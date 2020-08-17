МИД Китая поддержал предложение Путина о саммите СБ ООН по Ирану

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Пекин поддерживает предложение российского президента Владимира Путина о созыве видеосаммита Совета Безопасности ООН при участии Германии и Ирана по иранской ядерной сделке, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
МИД Китая поддержал предложение Путина о саммите СБ ООН по Ирану
  • Reuters

«Китай приветствует инициативу президента Путина о проведении видеосаммита по иранской ядерной проблеме и высоко ценит усилия России по снижению напряжённости вокруг иранской ядерной проблемы и укреплению региональной безопасности», — приводит его слова пресс-служба МИД КНР.

Лицзянь также заверил, что Китай соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий, привержен стабильности на Ближнем Востоке и намерен продолжать сотрудничество со всеми сторонами для урегулирования иранской ядерной проблемы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарём США Майком Помпео онлайн-саммит по Ирану.

14 августа Путин предложил срочно созвать онлайн-саммит по иранской ядерной сделке, а также разработать механизмы безопасности в зоне Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли поддержит идею Путина.

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