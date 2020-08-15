В Госдепе оценили инициативу Путина о созыве СБ ООН

В Госдепе прокомментировали инициативу российского лидера Владимира Путина о срочном созыве онлайн-саммита Совета Безопасности ООН с участием ФРГ и Ирана для обсуждения ситуации в Персидском заливе.

Reuters

«Соединённые Штаты твёрдо убеждены, что Совет Безопасности — это лучшее место для проведения дискуссий, связанных с продлением оружейного эмбарго ООН», — приводит РИА Новости ответ представителя Госдепа на просьбу прокомментировать соответствующую инициативу. 14 августа Путин предложил срочно созвать онлайн-саммит по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, а также разработать механизмы безопасности в зоне Персидского залива.