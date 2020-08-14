Лавров и глава МИД Франции обсудили инициативу Путина о созыве СБ ООН
- РИА Новости
Об этом сообщил российский МИД.
«С.В. Лавров ознакомил Ж.-И. Ле Дриана с выдвинутой 14 августа с. г. инициативой президента В.В. Путина о проведении в онлайн-режиме саммита по выработке путей обеспечения безопасности в зоне Персидского залива», — следует из комментария.
Помимо этого, стороны обсудили межливийское урегулирование и согласовали график двусторонних контактов в соответствии с поручениями Путина и французского президента Эммануэля Макрона.
14 августа Путин предложил срочно созвать онлайн-саммит по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, а также разработать механизмы безопасности в зоне Персидского залива.