Лавров и глава МИД Франции обсудили инициативу Путина о созыве СБ ООН

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которого рассказал об инициативе российского лидера Владимира Путина о срочном созыве онлайн-саммита Совета Безопасности ООН с участием ФРГ и Ирана для обсуждения ситуации в Персидском заливе.

Об этом сообщил российский МИД.

«С.В. Лавров ознакомил Ж.-И. Ле Дриана с выдвинутой 14 августа с. г. инициативой президента В.В. Путина о проведении в онлайн-режиме саммита по выработке путей обеспечения безопасности в зоне Персидского залива», — следует из комментария.

Помимо этого, стороны обсудили межливийское урегулирование и согласовали график двусторонних контактов в соответствии с поручениями Путина и французского президента Эммануэля Макрона.

14 августа Путин предложил срочно созвать онлайн-саммит по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, а также разработать механизмы безопасности в зоне Персидского залива.