Лавров и глава МИД Франции обсудили инициативу Путина о созыве СБ ООН

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которого рассказал об инициативе российского лидера Владимира Путина о срочном созыве онлайн-саммита Совета Безопасности ООН с участием ФРГ и Ирана для обсуждения ситуации в Персидском заливе.
Лавров и глава МИД Франции обсудили инициативу Путина о созыве СБ ООН
  • РИА Новости

Об этом сообщил российский МИД.

«С.В. Лавров ознакомил Ж.-И. Ле Дриана с выдвинутой 14 августа с. г. инициативой президента В.В. Путина о проведении в онлайн-режиме саммита по выработке путей обеспечения безопасности в зоне Персидского залива», — следует из комментария.

Помимо этого, стороны обсудили межливийское урегулирование и согласовали график двусторонних контактов в соответствии с поручениями Путина и французского президента Эммануэля Макрона.

14 августа Путин предложил срочно созвать онлайн-саммит по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, а также разработать механизмы безопасности в зоне Персидского залива.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить