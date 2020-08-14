Путин заявил о недопустимости шантажа и диктата в Персидском заливе

В регионе Персидского залива не должно быть шантажа и диктата с чьей-либо стороны, а существующие проблемы следует решать на коллективной основе без односторонних подходов, заявил президент России Владимир Путин.

Его заявление опубликовано на сайте Кремля.

Путин напомнил, что Россия в 2019 году представила обновлённую Концепцию безопасности в зоне Персидского залива, где обозначила конкретные пути решения проблем региона.

«В этом регионе, как и в любой другой точке мира, не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны. Односторонние подходы поиску решений не помогают», — подчеркнул российский лидер.

Он также предложил в ближайшее время созвать онлайн-саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей Германии и Ирана для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.