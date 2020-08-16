Лавров обсудил с Помпео онлайн-саммит по Ирану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по предложению Президента Российской Федерации В.В. Путина о том, чтобы в связи с обострением дискуссий по иранскому вопросу провести встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для поиска путей обеспечения надёжной безопасности в зоне Персидского залива с учётом озабоченностей всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении российского МИД.

С российской стороны была подтверждена полная поддержка резолюции СБ ООН 2231.

14 августа Путин предложил срочно созвать онлайн-саммит по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке, а также разработать механизмы безопасности в зоне Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли поддержит идею российского лидера.