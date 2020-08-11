В ЕС готовят общую реакцию на события в Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны — члены Европейского союза готовят общую реакцию на события в Белоруссии.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Внимательно следим за развитием событий, работаем над реакцией ЕС и заявлением 27 стран-членов в рамках Совета министров иностранных дел», — написал Боррель.

Violent repression and arrests of peaceful protesters in #Belarus have to stop.



Belarusian people have right to democracy and free and fair elections.



Following closely the developments and working on EU response and EU 27 declaration with Foreign Affairs Council Ministers. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 11, 2020

Также он добавил, что народ Белоруссии имеет право на демократию, и призвал прекратить задержания мирных протестующих.

В Белоруссии прошли массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись в стране 9 августа.

10 августа в МВД Белоруссии указали, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.