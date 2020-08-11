В ЕС готовят общую реакцию на события в Белоруссии

Короткая ссылка
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны — члены Европейского союза готовят общую реакцию на события в Белоруссии.
В ЕС готовят общую реакцию на события в Белоруссии
  • Reuters

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Внимательно следим за развитием событий, работаем над реакцией ЕС и заявлением 27 стран-членов в рамках Совета министров иностранных дел», — написал Боррель.

Также он добавил, что народ Белоруссии имеет право на демократию, и призвал прекратить задержания мирных протестующих.

В Белоруссии прошли массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись в стране 9 августа.

10 августа в МВД Белоруссии указали, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить