Президент США Дональд Трамп высказался о взрыве в Бейруте.

По его словам, до сих пор никто точно не знает, был ли взрыв в Бейруте нападением или нет.

«Некоторые думают, что это было нападение, некоторые — что нет. В любом случае, это было ужасное событие», — цитирует его РИА Новости.

При этом он отдельно повторил, что в данном случае речь могла идти об «ужасном взрывном устройстве».

Ранее Трамп уже заявлял, что генералы в США считают взрыв в Бейруте атакой. Вместе с этим министр обороны США Марк Эспер указал, что хоть американская сторона ещё собирает информацию по данной трагедии, «большинство считает, что это было случайностью, как и сообщалось».

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. По последним данным, в результате взрыва в порту Бейрута погибли 135 человек, около 5 тыс. пострадали.

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.