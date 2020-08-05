Глава Пентагона прокомментировал взрыв в Бейруте

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Министр обороны США Марк Эспер в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, прокомментировал взрыв в Бейруте.
Глава Пентагона прокомментировал взрыв в Бейруте
  • globallookpress.com
  • © Marwan Naamani

«Всё ещё получаем информацию о том, что произошло», — цитирует ТАСС Эспера.

Он заявил, что «большинство считает, что это было случайностью, как и сообщалось».

«Сверх этого мне нечего сказать», — сообщил глава Пентагона.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с премьером Ливана Хасаном Диабом.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

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