Конгресс США призывают увеличить экспорт газа союзникам по НАТО

В конгрессе Соединённых Штатов подготовили законопроект, призывающий Вашингтон увеличить поставки газа в Европейский союз и государства — союзники по НАТО, чтобы снизить их зависимость от российского топлива. RT ознакомился с описанием инициативы.

Законопроект подготовили конгрессмены Кэрол Миллер и Дэвид Маккинли. Как говорится в пояснении к проекту, повышение экспорта американского газа будет способствовать энергетической безопасности партнёров США.

«Законопроект «О сотрудничестве с европейскими партнёрами в области энергетической безопасности» (ESCAPE) подразумевает разработку правительством США всеобъемлющей трансатлантической энергетической стратегии, которая увеличит объёмы американского экспорта и поможет обеспечить энергетическую безопасность нашим союзникам по НАТО посредством американских энергоносителей», — сообщается в пояснении к проекту.

Инициатива также предполагает обязать министра энергетики США ускорить процесс одобрения заявок на экспорт природного газа всем партнёрам по Североатлантическому альянсу, Японии и другим государствам, «чья национальная безопасность имеет первостепенное значение».

Кроме того, авторы законопроекта утверждают, что Россия якобы использует топливные ресурсы в качестве геополитического оружия, чтобы «угрожать» союзникам США. В связи с этим Штатам следует помочь снизить экономическое и политическое «влияние» Москвы, считают политики.

«Энергетическая безопасность — это национальная безопасность. Расширение американского энергетического экспорта поможет обеспечить Европе большую безопасность», — заявила Миллер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о готовности Вашингтона включить газопровод «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока» в рекомендации к закону о санкциях против причастных к российским проектам компаний.

Между тем в Евросоюзе выступили против подобных ограничений. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, это противоречит международному праву.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что строительство российского газопровода будет завершено, несмотря на «стенания американских друзей».