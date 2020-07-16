В комитете сената США поддержали санкции против «Северного потока — 2»

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Представители Республиканской и Демократической партий комитета по иностранным делам сената США поддержали заявление американского госсекретаря Майка Помпео о возможных санкциях против компаний, причастных к проектам газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
В комитете сената США поддержали санкции против «Северного потока — 2»
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«Мы приветствуем решение Госдепартамента предупредить компании, участвующие в прокладке «Северного потока — 2» и «Турецкого потока — 2», — говорится в письме, которое приводит ТАСС.

15 июля Помпео объявил, что Госдепартамент США включит «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в рекомендации закона о санкциях против причастных к проектам компаний.

Позднее в Госдепе заявили, что пока не будут вводить санкции против указанных компаний.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал санкционные действия Вашингтона, также такие шаги отвергли в МИД Австрии.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это «продолжение недобросовестной конкуренции, попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям».

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