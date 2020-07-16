Медведев объяснил давление США на «Северный поток — 2»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил давление американских властей на участников проекта «Северный поток — 2», а также отметил, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на «стенания американских друзей».

По словам Медведева, раньше в оправдание незаконных международных санкций «выискивался «благовидный» повод», например защита прав человека или агрессивное поведение страны или отдельной личности.

«По «Северному потоку — 2» всё названо своими именами: «Проект — прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это наш бизнес. И всё», — считает зампредседателя Совбеза.

Он отметил, что от такой «простоты и борзости оторопь берёт», однако, «видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности». Медведев напомнил, что к тому же в США «выборы на носу»

«А газовый проект, конечно, будет завершён. Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас, несмотря на стенания наших американских друзей», — подытожил он.

Ранее в США заявили, что Госдепартамент обновил рекомендации в рамках закона CAATSA и включил в них «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал санкционные действия Вашингтона, также такие шаги отвергли в МИД Австрии.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это «продолжение недобросовестной конкуренции, попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям».