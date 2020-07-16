МИД Австрии раскритиковал угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»

Вена отвергает планы Вашингтона ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», заявило Министерство иностранных дел Австрии.

«Австрия категорически отвергает планы США ввести экстерриториальные санкции для предотвращения строительства «Северного потока — 2», — говорится в сообщении австрийского МИД в Twitter.

Ведомство отметило, что полагается на прямой диалог между партнёрами, а не на односторонние меры.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал санкционные действия США по СП-2.

Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, угрозы Соединённых Штатов напоминают риторику времён холодной войны и не учитывают интересы европейских союзников.