Захарова оценила угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»

Угрозы США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» напоминают риторику времён холодной войны и не учитывают интересы европейских союзников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Достаётся при этом теперь уже собственно союзникам США в Европе... Чем больше я смотрю интервью (госсекретаря США. — RT) Майка Помпео в последнее время, где он затрагивает подобные темы, тем больше мне кажется, что я смотрю художественный фильм времён холодной войны», — сказала Захарова.

При этом она отметила, что в ст. 232 закона от 2017 года «О противодействии противникам Америки посредством санкций», в соответствии с которой США намерены ввести санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», указано, что подобные действия должны применяться «только по согласованию с союзниками».

«Любопытно, такие решения с кем-то согласовывались? Может быть, с Берлином? Хотя там только ленивый не обозначил своё негативное отношение к неким гипотетическим американским санкциям против немецких компаний», — добавила представитель российского МИД.

15 июля Помпео объявил, что Госдепартамент США включит «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в рекомендации закона о санкциях против причастных к проектам компаний.

Позднее в Госдепе заявили, что пока не будут вводить санкции против указанных компаний.

Немецкий бизнес назвал шантажом действия США по «Северному потоку — 2».