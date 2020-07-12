Бежавшая из Гонконга вирусолог рассказала «правду о коронавирусе»

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Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила американскому телеканалу Fox News, что китайские власти якобы знали о коронавирусе задолго до того, как он начал распространяться. По словам женщины, она приехала в Соединённые Штаты, чтобы «сказать правду о COVID-19».

Как утверждает Ли-Мэн Янь, она стала одним из первых учёных, которые начали изучать новый коронавирус, это произошло в конце декабря 2019 года.

Она заявила, что получила от своего руководителя, консультанта во Всемирной организации здравоохранения доктора Лео Пуна, задание по исследованию выборки случаев заболевания, похожих на SARS.

При этом друг женщины из китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний 31 декабря 2019 года рассказал ей, что новый коронавирус может передаваться от человека к человеку, сказала Ли-Мэн Янь.

По её словам, она сообщила об этом своему начальнику, однако тот «просто кивнул» и попросил её вернуться к работе, а позднее, в январе, он якобы сказал «молчать и быть осторожной» по этому поводу.

Ли-Мэн Янь также добавила, что соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис «знал о ситуации, но ничего не предпринял».

По данным Fox News, в ВОЗ отрицают, что названные женщиной люди когда-либо работали непосредственно на организацию.

Как уточнила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Энн Харрис, профессор Пейрис, эксперт по инфекционным заболеваниям, участвовал в миссиях и экспертных группах ВОЗ,однако не был сотрудником организации и не представляет её.

В китайском посольстве в США также отметили, что не знают о Ли-Мэн Янь, говорится в сообщении телеканала. Как отметили в «Гонконгской школе здравоохранения», Ли-Мэн Янь «больше не является работником университета».

В мае Китай попросил США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе. 

После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что распространение коронавирусной инфекции произошло из-за Китая, который «скрывал уханьский вирус».

Как отмечал госсекретарь США Майк Помпео, у Вашингтона есть достаточно доказательств, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».

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