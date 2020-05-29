Трамп заявил о сокрытии Китаем «уханьского вируса»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что распространение коронавирусной инфекции произошло из-за Китая, который «скрывал уханьский вирус».

«Мир страдает от неправомерных действий китайского правительства. Сокрытие Китаем уханьского вируса позволило инфекции распространиться по всему миру», — сказал президент в ходе пресс-конференции.

По его словам, Китай «полностью контролирует» Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на то что «платит лишь $40 млн в год», в то время как США платят около $450 млн в год.

President Donald Trump says "the world is now suffering as a result of the malfeasance of the Chinese government" and adds "China's cover up of the Wuhan virus allowed the disease to spread all over the world".



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Ранее Трамп назвал коронавирусную инфекцию очень плохим «подарком» из Китая.

Как отмечал госсекретарь США Майк Помпео, у Вашингтона есть достаточно доказательств, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».

19 мая в МИД Китая заявляли, что американские власти постоянно делают намёки и выступают с необоснованными заявлениями для очернения репутации КНР на фоне пандемии.