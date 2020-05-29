Трамп заявил о сокрытии Китаем «уханьского вируса»

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что распространение коронавирусной инфекции произошло из-за Китая, который «скрывал уханьский вирус».
Трамп заявил о сокрытии Китаем «уханьского вируса»
  • Reuters

«Мир страдает от неправомерных действий китайского правительства. Сокрытие Китаем уханьского вируса позволило инфекции распространиться по всему миру», — сказал президент в ходе пресс-конференции.

По его словам, Китай «полностью контролирует» Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на то что «платит лишь $40 млн в год», в то время как США платят около $450 млн в год.

Ранее Трамп назвал коронавирусную инфекцию очень плохим «подарком» из Китая.

Как отмечал госсекретарь США Майк Помпео, у Вашингтона есть достаточно доказательств, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».

19 мая в МИД Китая заявляли, что американские власти постоянно делают намёки и выступают с необоснованными заявлениями для очернения репутации КНР на фоне пандемии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить