Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России
«Мы должны ввести санкции против России, и должны это сделать прямо сейчас», — заявила она в интервью каналу MSNBC.
28 июня Пелоси заявила, что Россия «отыгрывается на США» в Афганистане.
Ранее стало известно, что Пентагон не располагает фактами, подтверждающими опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы связях России с талибами.
Разведка США также ранее признала данные о приписываемых России попытках назначить награду для боевиков, связанных с «Талибаном», за убийство американских военных недостоверными.
МИД России назвал публикацию The New York Times «незатейливым вбросом».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.