Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.

«Мы должны ввести санкции против России, и должны это сделать прямо сейчас», — заявила она в интервью каналу MSNBC.

28 июня Пелоси заявила, что Россия «отыгрывается на США» в Афганистане.

Ранее стало известно, что Пентагон не располагает фактами, подтверждающими опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы связях России с талибами.

Разведка США также ранее признала данные о приписываемых России попытках назначить награду для боевиков, связанных с «Талибаном», за убийство американских военных недостоверными.

МИД России назвал публикацию The New York Times «незатейливым вбросом».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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