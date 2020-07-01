В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.

Как уточняет РИА Новости, санкции должны быть введены не позднее 15 дней после поступления такой информации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную инициативу американского сенатора, заявил, что в США в настоящее время «происходит много труднообъяснимого».

Ранее Пентагон заявил, что не располагает фактами, подтверждающими опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы связях России с талибами.

Разведка США также ранее признала данные о приписываемых России попытках назначить награду для боевиков, связанных с «Талибаном», за убийство американских военных недостоверными.

МИД России назвал публикацию The New York Times «незатейливым вбросом».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.