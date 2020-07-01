В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами
- Reuters
Как уточняет РИА Новости, санкции должны быть введены не позднее 15 дней после поступления такой информации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную инициативу американского сенатора, заявил, что в США в настоящее время «происходит много труднообъяснимого».
Ранее Пентагон заявил, что не располагает фактами, подтверждающими опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы связях России с талибами.
Разведка США также ранее признала данные о приписываемых России попытках назначить награду для боевиков, связанных с «Талибаном», за убийство американских военных недостоверными.
МИД России назвал публикацию The New York Times «незатейливым вбросом».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.