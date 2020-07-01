В NYT опубликовали новый материал о «сговоре» России с талибами
- Reuters
Как отмечают авторы статьи, американские чиновники перехватили электронные данные с переводами финансов со счёта, который якобы принадлежит российской разведке, на счёт, связанный с «Талибаном».
Таким образом, журналисты заявляют, что данный факт является доказательством «спонсирования боевиков в Афганистане» со стороны России за якобы убийство военных США.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала первую статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом».
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».
Представитель «Талибана» также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждение газеты.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.