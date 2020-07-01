В NYT опубликовали новый материал о «сговоре» России с талибами

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Газета The New York Times опубликовала новый материал, в котором сообщается о якобы причастности России к атакам «Талибана»* на американских военных в Афганистане.
В NYT опубликовали новый материал о «сговоре» России с талибами
  • Reuters

Как отмечают авторы статьи, американские чиновники перехватили электронные данные с переводами финансов со счёта, который якобы принадлежит российской разведке, на счёт, связанный с «Талибаном».

Таким образом, журналисты заявляют, что данный факт является доказательством «спонсирования боевиков в Афганистане» со стороны России за якобы убийство военных США. 

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала первую статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позднее МИД России назвал данную публикацию  «незатейливым вбросом».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».

Представитель «Талибана» также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждение газеты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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