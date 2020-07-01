В США к клиническим испытаниям допущены четыре вакцины от COVID-19

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В США к клиническим испытаниям допущены четыре вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
В США к клиническим испытаниям допущены четыре вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Четыре вакцины были одобрены для перехода к клиническим испытаниям ... И ещё шесть находятся в стадии рассмотрения», — приводит РИА Новости слова руководителя ведомства Стивена Хана.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан рассказала, что в настоящий момент в мире разрабатывается 200 вакцин от COVID-19.

По мнению генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, для ускорения разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от коронавируса необходимо собрать более $31 млрд.

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