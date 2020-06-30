«Вектор» назвал число эффективных прототипов вакцины от коронавируса
- РИА Новости
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«В настоящее время три прототипа вакцины против заболевания COVID-19 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ. Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», — цитирует его РИА Новости.
По словам Максютова, в «Векторе» над созданием вакцин работают более 100 сотрудников.
«Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту, — это и есть самая большая сложность», — добавил он.
Ранее стало известно, что в России с момента появления первых заболевших новым коронавирусом выделили более 100 штаммов COVID-19.