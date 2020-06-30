В России выделили более 100 штаммов новой коронавирусной инфекции
- РИА Новости
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«После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100», — рассказал он в интервью РИА Новости.
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Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов в беседе с НСН оценил вероятность заболеть COVID-19 на борту самолёта.