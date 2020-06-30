В России выделили более 100 штаммов новой коронавирусной инфекции

В России с момента появления первых заболевших новой коронавирусной инфекцией выделили более 100 штаммов COVID-19, сообщил генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Ранее Максютов заявил, что для того чтобы привить минимальное число населения для формирования коллективного иммунитета к новому коронавирусу, потребуется около 70 млн доз вакцины.

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что пока сложно оценить влияние мутаций, которые уже произошли с коронавирусом.

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов в беседе с НСН оценил вероятность заболеть COVID-19 на борту самолёта.