«Вектор» назвал условие для создания общего иммунитета к коронавирусу
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«Будет определено то количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надёжный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 млн доз вакцины», — цитирует его в эфире телеканала «Россия 1» РИА Новости.
Ранее сообщалось, что «Вектор» начнёт испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах c 15 июля.
Вирусолог Фёдор Лисицын в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о виде разрабатываемой в России вакцины против коронавируса.