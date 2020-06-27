«Вектор» назвал условие для создания общего иммунитета к коронавирусу

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Для того, чтобы привить минимальное число населения для формирования коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции потребуется около 70 млн доз вакцины, сообщил генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
«Вектор» назвал условие для создания общего иммунитета к коронавирусу
  • © REUTERS/Daniel Becerril

«Будет определено то количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надёжный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 млн доз вакцины», — цитирует его в эфире телеканала «Россия 1» РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Вектор» начнёт испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах c 15 июля.

Вирусолог Фёдор Лисицын в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о виде разрабатываемой в России вакцины против коронавируса.

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