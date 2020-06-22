НИЦ Гамалеи назвал условия старта массовой вакцинации от коронавируса

Для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции может потребоваться до 70 млн доз препарата, отметил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

В интервью газете «Красная звезда» Гинцбурга попросили дать прогноз относительно старта серийного производства вакцины и массовой вакцинации от коронавируса.

«Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача — необходимость выпуска порядка 50-60, а, возможно, и 70 млн доз данного препарата», — ответил он.

При этом, по словам учёного, в случае успешного завершения клинических испытаний вакцины, выпуск препарата может начаться в начале осени.

«Руководство страны, организации здравоохранения уже сейчас принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины», — добавил Гинцбург.

Ранее Минобороны России совместно с центром Гамалеи приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях.

Препарат ввели первым 18 добровольцам.

Начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник медицинской службы Сергей Борисевич в беседе с kp.ru рассказал, как разрабатывалась российская вакцина против коронавируса.