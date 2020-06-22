НИЦ Гамалеи назвал условия старта массовой вакцинации от коронавируса

Короткая ссылка
Для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции может потребоваться до 70 млн доз препарата, отметил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
НИЦ Гамалеи назвал условия старта массовой вакцинации от коронавируса
  • Reuters

В интервью газете «Красная звезда» Гинцбурга попросили дать прогноз относительно старта серийного производства вакцины и массовой вакцинации от коронавируса.

«Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача — необходимость выпуска порядка 50-60, а, возможно, и 70 млн доз данного препарата», — ответил он.

При этом, по словам учёного, в случае успешного завершения клинических испытаний вакцины, выпуск препарата может начаться в начале осени.

«Руководство страны, организации здравоохранения уже сейчас принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины», — добавил Гинцбург.

Ранее Минобороны России совместно с центром Гамалеи приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях.

Препарат ввели первым 18 добровольцам.

Начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник медицинской службы Сергей Борисевич в беседе с kp.ru рассказал, как разрабатывалась российская вакцина против коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить