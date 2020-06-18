Военные медики ввели вакцину от коронавируса первым 18 добровольцам

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко, сообщает Министерство обороны России.

«По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведён окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, девяти участникам был введён один компонент вакцины, остальным — второй.

В МО проинформировали, что побочных реакций или осложнений ни у кого не наблюдается.

Планируется, что через несколько дней, после проведения всесторонних исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости препарата, будет проведена иммунизация других добровольцев.

Ранее сообщалось, что Минобороны и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях.