Генсек ООН оценил критику Трампа действий ВОЗ во время пандемии

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Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью газете Le Figaro прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за якобы недостаточное реагирование на ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Генсек ООН оценил критику Трампа действий ВОЗ во время пандемии
  • Reuters
  • © Michael Kappeler

Он подчеркнул, что в будущем необходимо провести расследование возникновения и распространения пандемии и оценить эффективность действий ВОЗ, государств —членов и других сторон.

«Этот анализ должен быть сделан, это очевидно. Но могу вам сказать, я знаю представителей руководства ВОЗ, они не находятся под контролем какой-либо страны», — добавил Гутерреш.

По его словам, ВОЗ «всегда действует добросовестно» для «наилучшего сотрудничества» с членами организации.

В конце мая Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ по итогам расследования реагирования организации на ситуацию с пандемией COVID-19 и из-за «тревожащего отсутствия независимости от КНР».

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, в свою очередь, пообещал провести оценку действий организации во время пандемии.

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