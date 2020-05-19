ВОЗ намерена провести оценку своих действий во время коронавируса
- Reuters
Об этом он сказал, закрывая 73-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения.
«ВОЗ полностью привержена принципам транспарентности, подотчётности и нацелена на постоянное улучшение своей деятельности... Поэтому мы приветствуем любые инициативы по усилению глобальной безопасности в сфере здравоохранения и самой ВОЗ», — заявил он.
Вместе с этим глава ВОЗ поблагодарил страны за принятие резолюции, в которой содержится призыв «к глубокой комплексной оценке международных мер реагирования на пандемию, которая включает действия ВОЗ, но не ограничивается ими».
«Я запущу подобного рода оценку в самое ближайшее время», — подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу. В нём он потребовал «масштабных и существенных улучшений» в течение 30 дней, пригрозив навсегда прекратить финансирование организации.
В ВОЗ заявили о готовности ответить на письмо Трампа.
Подробности — в материале RT.