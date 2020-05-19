ВОЗ намерена провести оценку своих действий во время коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ в ближайшее время проведёт оценку собственных действий во время пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом он сказал, закрывая 73-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«ВОЗ полностью привержена принципам транспарентности, подотчётности и нацелена на постоянное улучшение своей деятельности... Поэтому мы приветствуем любые инициативы по усилению глобальной безопасности в сфере здравоохранения и самой ВОЗ», — заявил он.

Вместе с этим глава ВОЗ поблагодарил страны за принятие резолюции, в которой содержится призыв «к глубокой комплексной оценке международных мер реагирования на пандемию, которая включает действия ВОЗ, но не ограничивается ими».

«Я запущу подобного рода оценку в самое ближайшее время», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу. В нём он потребовал «масштабных и существенных улучшений» в течение 30 дней, пригрозив навсегда прекратить финансирование организации.

В ВОЗ заявили о готовности ответить на письмо Трампа.

Подробности — в материале RT.