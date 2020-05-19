В ВОЗ заявили о готовности ответить на письмо Трампа

Короткая ссылка
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб заявила о намерении ВОЗ ответить на письмо президента США Дональда Трампа касательно вопроса финансирования организации.
В ВОЗ заявили о готовности ответить на письмо Трампа
  • Reuters

«Я видела это письмо. В настоящий момент у меня нет какой-либо реакции. Мы очень заняты с завершением повестки дня проходящей сейчас сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения», — цитирует её ТАСС.

По словам Шаиб, в ВОЗ постараются разобраться с письмом главы США в течение дня.

«Но сейчас внимание сосредоточено на продолжении работы Всемирной ассамблеи здравоохранения и её завершении в наилучших возможных условиях», — заключила официальный представитель.

Ранее Трамп направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу. В нём он потребовал «масштабных и существенных улучшений» в течение 30 дней, пригрозив навсегда прекратить финансирование организации.

Подробности — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить