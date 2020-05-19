В ВОЗ заявили о готовности ответить на письмо Трампа

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб заявила о намерении ВОЗ ответить на письмо президента США Дональда Трампа касательно вопроса финансирования организации.

«Я видела это письмо. В настоящий момент у меня нет какой-либо реакции. Мы очень заняты с завершением повестки дня проходящей сейчас сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения», — цитирует её ТАСС.

По словам Шаиб, в ВОЗ постараются разобраться с письмом главы США в течение дня.

«Но сейчас внимание сосредоточено на продолжении работы Всемирной ассамблеи здравоохранения и её завершении в наилучших возможных условиях», — заключила официальный представитель.

Ранее Трамп направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу. В нём он потребовал «масштабных и существенных улучшений» в течение 30 дней, пригрозив навсегда прекратить финансирование организации.

Подробности — в материале RT.