Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
  • Reuters

«Очень странное новое появление COVID-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений», — написал он в своём Twitter.

В то же время Пушков отметил, что в данном случае «летучие мыши и панголины точно ни при чём».

«Есть версия, что вирус завезён из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося — загадка», — заключил сенатор.

Ранее власти Пекина приостановили все пассажирские перевозки в другие регионы Китая в связи со вспышкой коронавируса в городе.

13 июня на юге китайской столицы ввели режим военного положения после обнаружения коронавируса на доске для разделки импортированного лосося на местном оптовом рынке.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что коронавирус, выявленный на рынке в Пекине, может быть более заразным, чем обнаруженная в Ухани инфекция.

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