Инфекционист оценил данные о заразности коронавируса в Пекине

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал информацию о том, что коронавирус, выявленный на оптовом рынке в Пекине, может быть более заразным, чем обнаруженная в Ухани инфекция.

«Китайцы быстро взяли в карантин этот регион города, хотя он достаточно значительный. Заявление о высокой патогенности возбудителя — это серьёзно. Давайте посмотрим, как будут развиваться события, чтобы не делать поспешных выводов. Хотя бы месяц подождём», — сказал специалист в беседе с НСН.

По его мнению, вирус, напротив, должен был ослабнуть, что в настоящий момент наблюдается в Москве.

Ранее сотрудник Института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что выявленная на рынке «Синьфади» в Пекине коронавирусная инфекция может оказаться более заразной, чем та, что была обнаружена на рынке в Ухани.

В то же время доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.