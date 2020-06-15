Вирусолог счёл найденный в Пекине коронавирус более заразным

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Выявленная на рынке «Синьфади» в Пекине коронавирусная инфекция может оказаться более заразной, чем та, что была обнаружена на рынке в Ухани, считает сотрудник Института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.
Вирусолог счёл найденный в Пекине коронавирус более заразным
  • Reuters

Его слова приводит Global Times.

Он отметил, что за четыре дня было выявлено 79 случаев заболевания, и это «свидетельствует о том, что коронавирус, обнаруженный в Пекине, чрезвычайно заразен, вероятно, более заразен, чем обнаруженный в Ухани».

Ранее в Пекине заявили о риске дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции из-за вспышки COVID-19 на оптовом рынке «Синьфади».

13 июня на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения COVID-19 на рынке.

В ходе эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус.

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