Вирусолог счёл найденный в Пекине коронавирус более заразным
- Reuters
Его слова приводит Global Times.
Он отметил, что за четыре дня было выявлено 79 случаев заболевания, и это «свидетельствует о том, что коронавирус, обнаруженный в Пекине, чрезвычайно заразен, вероятно, более заразен, чем обнаруженный в Ухани».
Ранее в Пекине заявили о риске дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции из-за вспышки COVID-19 на оптовом рынке «Синьфади».
13 июня на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения COVID-19 на рынке.
В ходе эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус.