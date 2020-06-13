В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке

В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.

«Режим военного положения введён в районе Фэнтай, создан оперативный штаб», — цитирует его заявление в ходе пресс-конференции РИА Новости.

Заместитель руководителя Центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо также сообщила, что в результате тестирования коронавирус выявили у 45 работников рынка.

«На рынке «Синьфади» выявили 45 человек, у которых результат теста оказался положительным, но не было никаких симптомов», — отметила она.

Кроме того, по её словам, ещё четверо человек, у которых выявили коронавирус и проявились симптомы заболевания, имели отношение к данному рынку.

Крупнейший оптовый рынок «Синьфади» временно закрыли 13 июня, после того как по результатам эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус.

Ранее сообщалось, что новые случаи COVID-19 зафиксированы в Тяньцзине, Шанхае, Гуандуне, Хайнане, Сычуане и Пекине.