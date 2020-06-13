В Китае за сутки выявили 18 новых случаев коронавируса
В Китае за сутки выявили 11 активных и семь бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.
- © REUTERS/Thomas Peter
Новые случаи зафиксированы в Тяньцзине, Шанхае, Гуандуне, Хайнане, Сычуане и Пекине.
Смертельных исходов, связанных с коронавирусом, не отмечено.
Ранее сообщалось, что территория КНР стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен