В Китае за сутки выявили 18 новых случаев коронавируса

В Китае за сутки выявили 11 активных и семь бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

© REUTERS/Thomas Peter

Новые случаи зафиксированы в Тяньцзине, Шанхае, Гуандуне, Хайнане, Сычуане и Пекине. Смертельных исходов, связанных с коронавирусом, не отмечено. Ранее сообщалось, что территория КНР стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19.