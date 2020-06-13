В Китае за сутки выявили 18 новых случаев коронавируса

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В Китае за сутки выявили 11 активных и семь бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.
В Китае за сутки выявили 18 новых случаев коронавируса
  • © REUTERS/Thomas Peter

Новые случаи зафиксированы в Тяньцзине, Шанхае, Гуандуне, Хайнане, Сычуане и Пекине.

Смертельных исходов, связанных с коронавирусом, не отмечено.

Ранее сообщалось, что территория КНР стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19.

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