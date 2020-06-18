Пекин приостановит межрегиональные перевозки из-за коронавируса

Пекинские власти с 19 июня временно приостановят все пассажирские перевозки с другими регионами Китая в связи со вспышкой коронавируса в городе.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы комитета по транспорту правительства Пекина Жун Цзюнь.

«С 19 июня все межрегиональные пассажирские перевозки прекращаются», — цитирует его ТАСС.

13 июня на юге китайской столицы ввели режим военного положения после обнаружения коронавируса на рынке.

По словам сотрудника Института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Яна Чжаньцю, за четыре дня в Пекине зафиксировали 79 случаев заболевания, что говорит о «чрезвычайной заразности» вируса.