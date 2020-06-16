Боррель назвал неприемлемыми возможные санкции США против МУС

Возможные санкции США против сотрудников Международного уголовного суда неприемлемы, Вашингтон должен изменить свою позицию, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Ведя борьбу с безнаказанностью, МУС должен уметь работать независимо и беспристрастно. Европейский союз по-прежнему привержен защите Суда от любого вмешательства извне, направленного на препятствование правосудию и подрыв международной системы уголовного правосудия. Мы призываем США изменить свою позицию», — говорится в сообщении Борреля.

Он подчеркнул, что санкции против тех, кто участвует в работе МУС, его сотрудников и членов их семей неприемлемы и беспрецедентны по своему масштабу и содержанию.

Ранее сообщилось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить санкции против членов МУС, который решил заняться расследованием предполагаемых военных преступлений американцев в Афганистане.

В ООН оценили указ США о санкциях против МУС. Сам председатель суда Чили Эбоэ-Осуджи заявил, что санкции являются формой принуждения.

5 марта апелляционная палата МУС единогласно одобрила ходатайство прокуратуры на проведение расследования в отношении возможных преступлений, совершённых в Афганистане. США осудили планы суда.