Мадуро заявил о подготовке Колумбией нового вторжения в Венесуэлу

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что лидер Колумбии Иван Дуке якобы контролирует наёмников, которые готовят новое вторжение в Боливарианскую Республику.
Мадуро заявил о подготовке Колумбией нового вторжения в Венесуэлу
  • Президент Колумбии Иван Дуке
  • Reuters

«У меня есть проверенная информация, что Иван Дуке через военачальников контролирует лагеря в Медельине, департаменте Антьокия и в департаменте Норте-де-Сантандер, где идёт перегруппировка наёмников для подготовки новых вторжений в Венесуэлу», — цитирует Мадуро ТАСС.

Он призвал национальные вооружённые силы и полицию к бдительности.

Ранее посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил об угрозе новых попыток вторжения в латиноамериканскую страну.

3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.

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