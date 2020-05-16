В Колумбии ответили на обвинения Мадуро о подготовке боевиков
- Reuters
Как он заявил во время выступления на радиостанции RSN, данные обвинения являются ложью.
«Это абсолютная ложь», — цитирует министра ТАСС.
Он также добавил, что Богота всегда выступала за использование политических и дипломатических мер с целью «создания условий для демократических перемен в Венесуэле».
Ранее Мадуро заявил, что в Колумбии в настоящий момент готовят новых боевиков для нападений на Венесуэлу.
3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.