В Колумбии ответили на обвинения Мадуро о подготовке боевиков

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Министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо опроверг заявление венесуэльского лидера Николаса Мадуро о том, что колумбийские власти на своей территории ведут подготовку боевиков для вторжения в Венесуэлу.
В Колумбии ответили на обвинения Мадуро о подготовке боевиков
  • Reuters

Как он заявил во время выступления на радиостанции RSN, данные обвинения являются ложью.

«Это абсолютная ложь», — цитирует министра ТАСС.

Он также добавил, что Богота всегда выступала за использование политических и дипломатических мер с целью «создания условий для демократических перемен в Венесуэле».

Ранее Мадуро заявил, что в Колумбии в настоящий момент готовят новых боевиков для нападений на Венесуэлу.

3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.

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