Мадуро обвинил Колумбию в подготовке боевиков для атак на Венесуэлу

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что в Колумбии в настоящий момент готовят новых боевиков для нападений на Венесуэлу.
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке боевиков для атак на Венесуэлу
  • Reuters

Об этом сообщает VTV.

«В Колумбии формируются новые группы наёмников, у нас есть данные, имена, фамилии, места, местоположение, информация об организаторах и тех, кто их покрывает. Снова всё указывает на (президента Колумбии. — RT) Ивана Дуке», — заявил он.

Ранее Минобороны Венесуэлы сообщило, что утром 3 мая на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.

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