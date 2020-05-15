Мадуро обвинил Колумбию в подготовке боевиков для атак на Венесуэлу

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что в Колумбии в настоящий момент готовят новых боевиков для нападений на Венесуэлу.

Об этом сообщает VTV.

«В Колумбии формируются новые группы наёмников, у нас есть данные, имена, фамилии, места, местоположение, информация об организаторах и тех, кто их покрывает. Снова всё указывает на (президента Колумбии. — RT) Ивана Дуке», — заявил он.

Ранее Минобороны Венесуэлы сообщило, что утром 3 мая на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.