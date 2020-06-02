Посол России заявил об угрозе новых попыток вторжения в Венесуэлу

Короткая ссылка
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил об угрозе новых попыток вторжения в латиноамериканскую страну.
Посол России заявил об угрозе новых попыток вторжения в Венесуэлу
  • © Uwe Kraft/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС, Мелик-Багдасаров указал, что США не прекращают попыток сместить законное правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Не добавляет стабильности в регионе направление в соседнюю страну без малого тысячи, по информации СМИ, американских военнослужащих из состава так называемых сил содействия антинаркотической операции как сухопутного компонента небезызвестной попытки морской блокады США венесуэльской акватории Карибского моря», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности новых попыток внешнего вторжения в страну.

Посол подчеркнул, что «всё более чем серьёзно».

3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить