Посол России заявил об угрозе новых попыток вторжения в Венесуэлу

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил об угрозе новых попыток вторжения в латиноамериканскую страну.

Как сообщает ТАСС, Мелик-Багдасаров указал, что США не прекращают попыток сместить законное правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Не добавляет стабильности в регионе направление в соседнюю страну без малого тысячи, по информации СМИ, американских военнослужащих из состава так называемых сил содействия антинаркотической операции как сухопутного компонента небезызвестной попытки морской блокады США венесуэльской акватории Карибского моря», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности новых попыток внешнего вторжения в страну.

Посол подчеркнул, что «всё более чем серьёзно».

3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.