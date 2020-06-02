Трамп поделился с Моди идеей о расширенном саммите G7

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Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди рассказал ему о своей идее провести расширенный саммит G7 при участии лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
Трамп поделился с Моди идеей о расширенном саммите G7
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба правительства Индии.

«Президент Трамп... выразил своё желание расширить сферу деятельности этой группы за пределы существующего членства, включив в неё другие важные страны, включая Индию. В этом контексте он направил премьер-министру Моди приглашение принять участие в следующем саммите «Большой семёрки», который состоится в США», — говорится в пресс-релизе.

Моди высоко отметил «творческий и дальновидный подход» Трампа, который будет соответствовать новым реалиям на фоне ситуации с пандемией.

Он также выразил готовность сотрудничать с США и другими странами для обеспечения успешного проведения такого саммита.

Моди и Трамп также обсудили протесты в США и борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее стало известно, что Трамп собирается отложить саммит G7 до осени, пригласив на мероприятие ещё четыре государства.

1 июня Трамп в ходе телефонного разговора рассказал президенту России Владимиру Путину о своей идее проведения саммита G7.

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