В ЕС прокомментировали возможность приглашения России на саммит G7

США как председатель G7 и организатор следующего саммита могут пригласить на него Россию в качестве гостя, но не могут решать вопрос об участии и правах России в этом формате. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.

«Хочу подчеркнуть, что прерогативой председателя G7, в данном случае США… является возможность выслать гостевые приглашения… Но изменение формата или состава участников на постоянной основе не является прерогативой председателя G7», — цитирует Politico Борреля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп провёл телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

Позднее канадский премьер Джастин Трюдо, комментируя идею Трампа, отметил, что Россия останется вне данного формата.